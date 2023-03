Elezioni Montesarchio: con Sandomenico anche Iachetta Il candidato sindaco: "Lista quasi chiusa e aperto anche il comitato elettorale"

“Domenica scorsa abbiamo aperto il nostro comitato elettorale e volutamente l’abbiamo fatto senza cerimonie, senza convocare una manifestazione ufficiale. È stata una scelta consapevole dettata da due ragioni di fondo: la prima, siamo cittadini che viviamo quotidianamente la comunità, ci sentiamo parte attiva di Montesarchio e per tale motivo aveva poco senso segnare in modo marcato l’apertura del comitato. In secondo luogo, abbiamo pensato ai tanti commercianti che ogni mattina in silenzio e con tanta volontà alzano le loro saracinesche e ci è sembrato giusto e rispettoso nei loro confronti fare altrettanto, anche per far comprendere che la nostra porta è sempre aperta”.



Alla squadra dei candidati già ufficializzati dall’avvocato Carmelo Sandomenico nei giorni precedenti, oggi se ne aggiunge uno: “mi fa davvero piacere accogliere l’adesione dell’avvocato Anna Maria Iachetta che si unisce al gruppo e che sarà presente in lista, oramai quasi chiusa”.



“Ho aderito all’invito a candidarmi – ha dichiarato l’avvocato Iachetta - perché ho coltivato in questi anni il desiderio di mettermi al servizio della mia comunità, di impegnarmi con generosità, competenza e dedizione. Oggi, unitamente alla squadra guidata dall’Avv. Carmelo Sandomenico, voglio essere a disposizione della nostra città per costruire tutti insieme un contesto territoriale e sociale più inclusivo e attento ai bisogni reali dei cittadini”.