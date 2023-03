"Interconnessioni mediterranee: Magna Grecia, Sannio": gemellaggio dei Licei Tra il “Medi Livatino” di San Marco dei Cavoti e “Pantaleo” di Castelvetrano in provincia di Trapani

Lo scorso 25 marzo si è conclusa la seconda fase del progetto “Interconnessioni mediterranee: Magna Grecia, Sannio” condiviso, in gemellaggio, dai Licei Classici “Medi Livatino” di San Marco dei Cavoti, in provincia di Benevento e “Pantaleo” di Castelvetrano in provincia di Trapani.

La prima fase dello scambio di classe si è avviata lo scorso novembre con l’accoglienza, presso la scuola e le famiglie campane, degli studenti del “Pantaleo”; a marzo il soggiorno dei “Cavotini” in Sicilia; il prossimo 5 maggio, alla Notte Nazionale del Liceo classico, la presentazione dell’estratto del progetto che sarà realizzato, a distanza, dagli studenti “gemelli”.

“Il progetto – spiegano dal Livatino - ha voluto creare occasioni di confronto e approfondimento delle peculiarità mediterranee che, per molti aspetti, accomunano le rispettive terre di origine degli studenti. Un progetto virtuoso di rete e sinergia tra le due istituzioni scolastiche e tra queste e i rispettivi territori che così, insieme, hanno avuto occasioni di crescita reciproche.

Rafforzamento dello spirito di cittadinanza europea attraverso l’integrazione culturale; promozione di forme multiculturali di dialogo; conoscenza e valorizzazione della cultura dei territori (usi, costumi, tradizioni, folclore ecc…); sviluppo della capacità di comunicazione e relazione interpersonale per costruire, tramite lo scambio di informazioni, saperi condivisi… alcune delle finalità alla base del progetto.

I due soggiorni sono stati l’occasione per conoscere territori storicamente e culturalmente ricchissimi: il Sannio e la valle del Belice. Gli studenti hanno potuto ripercorrere attivamente le stratificazioni archeologiche-storiche-artistiche dei due territori, coglierne le peculiarità naturalistiche, paesaggistiche, enogastronomiche, scoprire le rispettive eccellenze professionali, aziendali ed economiche. In sintesi, due full immersion di riflessioni e scoperte, di “interconnessioni” tra il passato, il presente e il futuro condivise con nuovi compagni”.