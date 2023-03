Elezioni San Leucio: Iannace riparte da Ciullo e Giovanni e Gaetano Varricchio Ricandidati il presidente del consiglio uscente assieme ai due consiglieri

Elezioni comunali a San Leucio, novità dalla compagine di Iannace: "La “Rinascita Sanleuciana” continua sulle ali dell'entusiasmo, coinvolgendo innanzitutto l'intero "gruppo storico", che è prontissimo ad essere nuovamente a completa disposizione, beneficio e servizio di San Leucio del Sannio. Il sindaco uscente Nascenzio Iannace, infatti, ufficializza la ricandidatura in lista, per la prossima tornata elettorale, di tre consiglieri comunali uscenti: il presidente del consiglio comunale, Luigi Ciullo, delegato inoltre ai rapporti con le istituzioni pubbliche; Gaetano Varricchio, delegato ad ambiente, sport, spettacolo e politiche giovanili; Giovanni Varricchio, delegato ad arredo urbano e associazioni. "Siamo molto onorati di poter continuare ad offrire il nostro contributo alla nostra amata città" – commentano all'unisono i tre amministratori muncipali sanleuciani.



Con il suo brand politico "Rinascita Sanleuciana", il sindaco Iannace ha conquistato per la prima volta la fascia tricolore nel 2013, per poi bissare il successo nel 2018. Ed ora, la caccia al tris parte "innanzitutto insieme ai veterani - dichiara il sindaco Iannace-, che si sono confermati e si confermano sempre in prima linea, nel dimostrare concretamente grandissima passione e amore per il nostro territorio, per cui mettono costantemente e proficuamente a disposizione le proprie rilevanti doti morali e competenze personali e professionali. Ovviamente, essi saranno integrati anche da un altrettanto entusiasta gruppo di new entry, che ufficializzerò prossimamente".