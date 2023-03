Lavori alla rete idrica, martedì sospensione del servizio a Forchia Si tratta di un intervento straordinario predisposto dall'azienda

Martedì 4 aprile sospensione idrica per lavori manutenzione straordinaria nel comune di Forchia. Lo comunica la Gesesa precisando che a causa di lavori straordinari sulla rete idrica, sarà costretta a sospendere l'erogazione idrica dalle ore 8.30 alle ore 11.30 in Via Umberto I del Comune di Forchia, ricordando inoltre che "per segnalare emergenze e guasti è sempre attivo il numero verde gratuito".