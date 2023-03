Cimitero Puglianello, sbloccato l'appalto del 2017: 48 nuovi loculi Amantea: Continua il patto tra ente locale e cittadini per la qualità del servizio offerto al paese

In arrivo 48 nuovi loculi cimiteriali. E' il piano di ampliamento attuato dal Comune di Puglianello con sindaco Francesco Maria Rubano. "Abbiamo affidato i lavori per la costruzione dei loculi cimiteriali. A giorni ci sarà l’apertura del cantiere", spiega Teresa Amantea, vice presidente del Consiglio Comunale con delega ai servizi cimiteriali. Continua il patto tra ente locale e cittadini per la qualità del servizio offerto al paese. "Stiamo portando avanti ogni impegno assunto con i cittadini in campagna elettorale. A breve saranno attivate le procedure per i lavori di riqualificazione - continua la delegata - e di messa in sicurezza dell’intera area cimiteriale, compresa la cappella. Avremo un cimitero nuovo. Consegneremo alla cittadinanza finalmente i 48 loculi relativi a un appaltato nel 2017 i cui lavori sono partiti in ritardo a causa di procedure rallentate da bordate politiche che hanno paralizzato, per lungo tempo, i nostri uffici e l'azione amministrativa. Un altro problema è stato causato dei ritardi dei pagamenti versati dai cittadini che hanno manifestato interesse ad acquistare gli spazi. Ci piace ricordare che non abbiamo aumentato il costo dei loculi, nonostante il periodo di forte crisi nel settore delle opere pubbliche causata dall’aumento dei prezzi delle materie prime. Abbiamo però superato ogni difficoltà avvalendoci dell'esperienza del sindaco Rubano e dell’ufficio tecnico del Comune. Continueremo a svolgere il nostro lavoro politico con dedizione quotidiana curando il rapporto con ogni singolo cittadino senza mai trascurare nulla".