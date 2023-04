L'istituto comprensivo di Telese Terme diventa "Scuola di Pace" Dagli studenti elevato un grande messaggio di Pace contro tutte le guerre alla vigilia della Pasqua

L’Istituto Comprensivo di Telese Terme è stato nominato “Scuola di Pace del III Millennio” con un “Patto di Pace” siglato dalla Dirigente Scolastica, Rosa Pellegrino e il Movimento Internazionale per la Pace e la Salvaguardia del Creato del III Millennio.

La scuola, aderendo alla storica mobilitazione dedicata ai percorsi della memoria storica dei 100 anni di guerre promossa dalla ODV, ha organizzato mercoledi 5 Aprile, alla vigilia delle festività pasquali, la Marcia per la Pace per accogliere l’arrivo della “Fiaccola della Pace” portata dalla Presidente del Movimento per la Pace, Agnese Ginocchio e consegnata a sua volta alla Dirigente scolastica, alla presenza del Sindaco Giovanni Caporaso ed Amministrazione, ad Aurora Iannotti, Sindaco junior della città termale, per essere portata dalla giovanissima in rappresentanza dell’Istituto Comprensivo.

Al momento dell’accensione è stata invocato il Cessate il fuoco in Ucraina e in tutti i paesi afflitti dalle guerre, dal conflitto Israelo-palestinese, mediorientale, afghano, siriano, africano, ricordata la memoria di tutte le vittime delle guerre, violenze e dei naufragi. Il corteo è stato animato dal “Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi”, dalle classi quinte della Scuola Primaria e dalle prime della Secondaria di primo grado, i quali hanno sfilato con cartelloni e disegni sui quali si leggevano frasi, dipinti e sculture dedicate alla Pace ed inoltre cappellini sulla testa con i colori e le scritte della Pace. E’ stata presente l’Amministrazione Comunale, di cui il Sindaco come si diceva, l’Assessore ai Servizi scolastici e Pari Opportunità Filomena Di Mezzo e Vincenzo Fuschini, Vicesindaco e Assessore all'ambiente. Hanno partecipato portando un loro intervento sul tema, il Presidente Regionale di ANVCG (Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerre) Campania, Ersilio Derna con la Referente regionale ANVCG, Rofina Crafa, che hanno ricordato gli orrori della guerra provocati sulle inermi vittime civili; il Referente “Telese e Sannio” Network nazionale “Borghi della lettura” Antonio Alterio ( nonché referente Movimento per la Pace - prov. Benevento); Paolo Malatesta Associazione GENS NOVA, che ha regalato l’ opuscolo della Costituzione ai ragazzi del CCRR; Tonia Tammaro Associazione SAI Solopaca, presente con una delegazione di immigrati che hanno portato il loro saluto di Pace e la Pro Loco Telesia. Nei giardini Fausto ed Iaio, dinanzi al plesso scolastico di viale Minieri dov’è terminata la manifestazione e dove sono avvenuti tutti gli interventi con la sigla del “Patto di Pace”, è stata messa a dimora una pianta di ulivo offerta dall’Amministrazione, intitolata alla Pace e dedicata “alla memoria di tutti i caduti e alle vittime delle guerre, attentati, stragi, terrorismo, criminalità, violenze e mafie di Telese Terme e nel mondo”, dai 100 anni ad oggi. Per chiedere inoltre il “Cessate il fuoco” e per ricordare le vittime di tutti i naufragi causati dalle guerre. Durante gli interventi sia un’alunna ucraina che un’altra afghana, hanno espresso un loro pensiero invocando la Pace per il proprio popolo.

“Con la Sigla del “Patto di Pace” si intende avviare con la scuola un percorso di educazione alla Pace attraverso l’esercizio della memoria storica. L’impegno per la Pace ora più che mai è decisivo, per scongiurare i venti di guerra ed evitare di incorrere negli stessi errori passati. A noi il compito di preservare la città del futuro che siete voi giovani, la scuola è chiamata a corrispondere a questo messaggio ed indicare la strada per salvare il futuro, ovvero la Pace che è il valore Madre supremo della storia”. Ha ricordato Agnese Ginocchio, poi un pensiero anche per il 100° anniversario della nascita di Don Lorenzo Milani Educatore di Pace, fondatore della Scuola di Pace di Barbiana ed il ricordo dell’educatrice Maria Montessori, vissuta in tempi di guerra, che attraverso i suoi testi incoraggiava più volte le scuole ad introdurre l’educazione alla Pace. Al termine è seguita la sottoscrizione da parte della D. Scolastica, Sindaco, Amministrazione, Sindaco junior, docenti e rappresentanti delle Istituzioni presenti, dell’ Appello di Europe for Peace “Cessate il Fuoco”. Docenti referenti del progetto della “Fiaccola della Pace” che hanno lavorato in sinergia con tutte le docenti coinvolte per la buona riuscita della manifestazione sono: Margherita Frascadore e Maria Abbamondi, rispettivamente già referente del progetto “Coloriamo il Nostro Futuro” e progetto Legalità.

Al Consiglio Comunale Junior dell’I.C. Telese Terme, che ha la delega dell’ assessorato alla Gentilezza, voluto fortemente dal CCRR Dell IC Telese Terme, in questa giornata gli è stato consegnato dal movimento per la Pace un attestato di “Missione di Pace”. Nella motivazione tra l’altro si legge: “Siete chiamati ad essere voce presso le Istituzioni, dal Governo vicino al lontano, dall’Unione Europea all’ONU, chiedendo a Chi ha in mano le sorti del mondo, di applicare, al fine di preservare il vostro futuro ed il futuro del Pianeta Terra, politiche eque e giuste che convergano su programmi di Pace, di disarmo e di Nonviolenza, favorendo trattative e negoziati di Pace con i paesi in guerra e scongiurando l’invio delle armi che sono strumenti di morte e di distruzione.

Fare pressione significa chiedere di far rispettare l’articolo 11 della Costituzione Italiana, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’ uomo e la Convenzione Onu dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza… "A voi giovanissimi, rappresentanti di un Consiglio Comunale junior, il compito di essere voce per i tanti bambini che non hanno più voce, partendo da quelli del vostro territorio, dal compagno di banco, da chi incontrate per strada, il compito di soccorrere chi è in difficoltà, di essere vicini alle fasce più deboli e disagiate, perché i loro diritti sono i vostri diritti, sono i nostri diritti, i diritti dell’intera umanità a cui apparteniamo come un' unica famiglia, per questo occorre partire dall’ impegno presente , prendersi cura l’uno dell’altro e curare l’Albero della Pace simbolo della mobilitazione della Fiaccola della Pace, per accendere la Speranza di Pace, perché con la Pace nulla è perduto, con la guerra invece tutto è perso. Motivazione richiamata sinteticamente proprio nel messaggio di Pace annunciato durante gli interventi di saluto dal Sindaco Junior Aurora Iannotti".

Al termine della manifestazione il Consiglio comunale ragazzi accompagnati dalla docente Frascadore hanno invitato la presidente del Movimento per la Pace e l’Associazione Vittime Civili a visitare la bellissima Mostra sulla Shoah realizzata accuratamente, per il giorno della memoria 2023, dagli alunni dei Plessi scolastici della Scuola Secondaria di I Grado di Telese Terme e Solopaca, con testi, disegni, elaborati, musiche e opere rappresentative.