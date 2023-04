A Pesco Sannita la VII° edizione della Via Crucis Vivente con oltre 70 figuranti Venerdì Santo. Riprende la tradizionale processione a cura della Parrocchia del Santissimo Salvato

Nel segno della ripresa della tradizione la “Via Crucis Vivente” prevista per domani, venerdì 7 aprile, a Pesco Sannita a cura della Parrocchia del Santissimo Salvatore, e con il patrocinio del Comune. La rappresentazione anche recitata della passione inizia alle ore 19:15 davanti alla chiesa del Santissimo Salvatore, per proseguire lungo Via San Nicola, con varie soste, e terminare, con il Calvario, nel Piazzale Giovanni PaoloII. Il percorso scelto vuole essere un cammino immaginario verso il “Golgota”, luogo che Gesù ha percorso per consegnare la sua vita per la nostra dell’umanità. Tra attori e figuranti, la manifestazione coinvolge circa 70 persone in abiti dell’epoca. L’ultima edizione della suggestiva “Via Crucis Vivente” si tenne nel 2013. Poi la pandemia ha inevitabilmente interrotto la continuità dell’evento. Dunque, questa settima edizione assume un significato ulteriore insieme al toccante e sentito racconto religioso. «Quando si perde la continuità di un’iniziativa è sempre difficile riportarla in auge – afferma Don Lorenzo Di Chiara, amministratore Parroco di Pesco Sannita – Un plauso a tutti i ragazzi e agli organizzatori nel ridare, letteralmente, vita alla “Via Crucis Vivente”. Come sottolineato già in altre occasioni è importante preservare e riprendere tutte le tradizioni, perché appartengono al nostro bagaglio culturale, ci rappresentano, ci identificano e sono un momento di aggregazione e di unione in questo caso anche nel segno della fede condivisa».