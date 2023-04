Arpaia: mercoledì sospensione idrica per lavori di manutenzione Ecco le strade interessate

"A causa di lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica del Comune di Arpaia, prevista la sospenzione dell'erogazione dalle ore 8 alle ore 160 di mercoledì 12 aprile 2023". Lo comunica la Gesesa, l'azienda che si occupa del servizio idrico. Ecco le zone interessate: Via Sant’Angelo, Via Forche Caudine, Vico Principe della Riccia, Via Municipio, Via Alfonso Ghevara, Via Corte dei Cavalieri, Piazza del Popolo, Via Sannitica, Via delle Grazie (da incrocio

Via Roma ad incrocio Via Aia dei Pazzi compresi plesso scolastico e sede Municipio).