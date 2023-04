Giovedì 13 aprile interruzione idrica a Foglianise: ecco le zone interessate L'avviso della Gesesa per il centro della Valle Vitulanse

La Gesesa avvisa i cittadini di Foglianise che giovedì 13 aprile a causa di lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, ci sarà uno stop alla fornitura dalle ore 08:30 alle ore 12:30 in tutto il centro urbano del Comune di Foglianise ed in particolare nelle zone: - Via Silvio Pedicini - Corso San Rocco - Via Umberto I - Vico Mauro - Via San Marco - Via Fontana

- Via Roma - Piazza Fiamme Gialle - Via Frascio - Via Municipio - Via Crocevia Sala - Via Provinciale Vitulanese - Via Comunale Ospedale - Via Prato - Via Prato I Traversa - Via Consortile Vitulanese - Via Sala - Via Ranatiello - Via Cosimo Pedicini - Via Palazzo - Via Michelangelo Caporaso - Via Giovanni Viglione - Vicolo Grande - Via Gennaro Catillo - Vico Tintori.

Gesesa ricorda inoltre che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da telefono fisso che da cellulare 800 51 17 17.