Elezioni comunali Vitulano: ecco la lista di Felicita Palumbo "SiAmo Vitulano: un percorso nuovo con l'obiettivo di ritrovare unità e compattezza"

È stata depositata questa mattina, presso la Segreteria del Comune di Vitulano, la lista “SiAmo Vitulano” con candidata alla carica di sindaco Felicita Palumbo.

“Con la consegna della lista e del programma elettorale – afferma Felicita Palumbo – diamo inizio a un percorso nuovo per Vitulano, animati dall’obiettivo di ritrovare unità e compattezza nella nostra comunità. Vogliamo rappresentare un’alternativa a un’azione politica che riteniamo sia stata inefficace ed evanescente. Vogliamo un paese nel quale ognuno possa sentirsi davvero a casa, senza rinunciare a ideali o ambizioni. Per farlo sono indispensabili la partecipazione e il confronto che spero vivamente possano caratterizzare questa campagna elettorale che auspichiamo si svolga in un clima di dialogo e nell’ambito della civile dialettica politica.

Sono in campo insieme a una squadra di persone che amano Vitulano e vogliono rimboccarsi le maniche per la sua crescita e il suo sviluppo, pienamente consapevoli delle responsabilità che ci attendono”.

LA LISTA

Candidata alla carica di Sindaco: Felicita Palumbo.

Candidati Consiglieri: Antonio Bruno, Luca Bucciano, Filippo Buono, Carmela Colandrea, Filippo De Maria, Grazia Maria De Maria, Antonio Falluto, Antonio Glorioso, Angelo Piazza, Pietro Rivellini.