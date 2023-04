Torrecuso: palestra comunale intitolata al prof. Vincenzo Fasani Ad annunciarlo il sindaco Iannella

“La palestra comunale di Torrecuso, che inaugureremo giovedì 20 aprile alle ore 11.30, sarà intitolata al professor Vincenzo Fasani, educatore, scrittore e pubblicista”. Ad annunciarlo è Angelino Iannella sindaco di Torrecuso.

“Questa palestra, adiacente all’edificio scolastico di Via Tedesco – afferma il sindaco Iannella – è stata consegnata alla scuola nell’ultimo trimestre del 2021, poi a dicembre dello stesso anno c’è stato un allagamento della struttura a seguito della disattivazione dell’impianto di pompaggio da parte di ignoti. Volevamo recuperare almeno il pavimento esistente ma, dopo diversi tentativi, l’abbiamo dovuto rimuovere montando poi una nuova pavimentazione a norma di

legge (anti-trauma). Inoltre – continua Iannella – abbiamo collocato all’esterno un montascale fisso per il superamento delle barriere architettoniche ed una pensilina di copertura; poi abbiamo completato l’impianto elettrico mediante l'installazione di fari a led inserendo anche un impianto di allarme per le pompe di sollevamento acque. La palestra, che abbiamo adibito a campo di pallavolo, è stata già consegnata all’istituto comprensivo, in esclusiva, fino al 30 giugno ma nelle prossime settimane stileremo un regolamento anche per l’utilizzo pubblico nelle ore extrascolastiche”.

Conclude Iannella: “Per noi sarà un onore intitolare questa palestra al prof. Fasani, nato e vissuto a Torrecuso fino al giorno della sua scomparsa, profondo studioso di storia patria e conoscitore del Sannio Beneventano. Uomo generoso ed esempio per molte generazioni. Ringrazio l’amministrazione comunale per aver condiviso con me questa scelta; un grazie particolare a Simona Sauchella, Assessore all’Istruzione e ai Servizi Scolastici, che in questi giorni sta lavorando incessantemente per la buona riuscita dell’inaugurazione ed infine - conclude il sindaco - un grazie al vicesindaco Michelino Tedesco che ha donato

l'impianto di pallavolo”.