Gesesa: venerdì niente acqua ad Arpaia dalle 8 alle 16 Intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica



GESESA comunica che a causa di lavori straordinari sulla rete idrica del Comune di Arpaia, sarà costretta a sospendere l'erogazione idrica dalle ore 08:00 alle ore 16:00 di venerdì’ 21 aprile 2023, nelle seguenti zone:

- Via Sant’Angelo

- Via Forche Caudine

- Vico Principe della Riccia

- Via Municipio

- Via Alfonso Ghevara

- Via Corte dei Cavalieri

- Piazza del Popolo

- Via Sannitica

- Via delle Grazie (da incrocio Via Roma ad incrocio Via Aia dei Pazzi compresi plesso scolastico e sede Municipio)

GESESA ricorda inoltre che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da telefono fisso che da cellulare 800 51 17 17.