San Salvatore Telesino: domani la presentazione della lista di Porto "Non monologo: ma dialogo coi cittadini"

Ci sarà domani sera (sabato 22 aprile) la presentazione dei candidati della lista “Rinascita e Orgoglio per San Salvatore” con il candidato sindaco Leucio Porto. L’appuntamento è alle ore 19 in piazza Plebiscito, ex Municipio, nella sala conferenze. “Il nostro non sarà un monologo, ma un dialogo con i cittadini”, spiega il candidato sindaco di San Salvatore Telesino, Leucio Porto. “Uno dei punti che voglio subito mettere in chiaro ritengo sia molto importante: rinuncerò all’indennità di sindaco una volta eletto, il mio sarà un lavoro gratuito per il paese perché è questo l’ideale di servizio per gli altri che ho in mente - continua Leucio – l’obiettivo è quello di creare un fondo di solidarietà con lo stipendio di sindaco per le famiglie e le persone di San Salvatore Telesino che non riescono ad arrivare alla fine del mese. I cittadini devono avere fiducia in noi, voglio che si crei stabilità in Comune e sincero aiuto”. La scelta di rinunciare all’ indennità sarà spiegata nei dettagli domani durante la presentazione. Con lui ci saranno tutti i candidati al consiglio comunale: Loredana Cutillo, Augusta Rapuano, Filomena Vitale, Federica Vitelli, Eugenio Di Luise, Pasquale Iatomasi, Giuseppe Daniele La Fazia, Nicola Pacelli, Mario Posillico , Emilio Leucio Rapuano, Rito Salomone e Francesco Vaccarella.