Elezioni San Salvatore: martedì la presentazione di Progetto Civico Abitabile: "Punteremo su sviluppo e ripenseremo la funzione degli spazi pubblici"

Martedì 25 aprile alle ore 18.30 presso la Sala Conferenze (ex Municipio) di San Salvatore Telesino ci sarà la presentazione del candidato sindaco Alfonso Abitabile di ‘Progetto Civico’ San Salvatore Telesino e della lista così formata: Ciro Abitabile, Antonio Barbato, Simona Cutillo, Paolo Iannucci, Fabio Martone, Lucia Mattei, Donatella Nicolella, Lorena Pacelli e Federica Varone. Tanti i punti del programma amministrativo della squadra tra i quali l’attivazione degli spazi dismessi e sottoutilizzati che possono diventare nuovi presidi al servizio della comunità. “Il ripensamento della funzione di questi spazi, pubblici o privati, - afferma Alfonso Abitabile - è il primo passo per la creazione di nuove infrastrutture fondamentali al lavoro agile. Poi punteremo sullo sviluppo e la tutela del paesaggio con l’individuazione di aree per la forestazione per aumentare il benessere della comunità, sul piano del miglioramento del microclima e della qualità dell’aria. Creeremo aree a libera evoluzione e zone a sfalcio ridotto; realizzando aiuole con piante autoctone e nutrici per favorire la biodiversità locale e poi – evidenzia ancora Abitabile – ci attiveremo per la rivalutazione del patrimonio naturale, ottimizzandone le modalità di gestione (Grassano, Monte Acero, Monticello e zona della Banca, Monte Pugliano, Selva). In tutto questo sarà fondamentale il coinvolgimento dei cittadini, che possono costituirsi in comitati volontari di gestione, diventando riferimento per percorsi di partecipazione sugli eventuali interventi di manutenzione delle aree verdi”. E tra le proposte di ‘Progetto Civico’ c’è la campagna di rilancio dell’acqua pubblica “al fine di disincentivare l’utilizzo della plastica, favorendo invece il consumo delle acque delle nostre fontane che periodicamente dovranno essere sottoposte ad analisi microbiologiche al fine di garantirne la qualità e l’assoluta potabilità così da tutelare la salute dei cittadini. E poi – sottolinea il candidato sindaco - interrompere il consumo di suolo e avviare la messa in sicurezza del territorio, soprattutto per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, ed il patrimonio edilizio pubblico e privato, anche in chiave antisismica”. Conclude Abitabile: “Di questo e tanto altro parleremo martedì sera alla presentazione della nostra squadra, pertanto invito tutti i cittadini a partecipare a questo incontro pubblico e naturalmente ad aderire al nostro progetto aperto sempre a nuove proposte ed idee”.