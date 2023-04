Elezioni San Salvatore: presentata la lista del sindaco uscente Romano "Siamo esempio di organizzazione, qualificazione urbanistica e funzionamento servizi"

Si è tenuta Giovedi la presentazione ufficiale della lista "Impegno per San Salvatore" con candidato sindaco Fabio Romano.

"Abbiamo ricevuto un abbraccio caldo, affettuoso - commenta il Primo Cittadino - Sia chiaro: in questi anni abbiamo avuto costantemente prova dell'affetto dei sansalvatoresi. Ieri, però, è stata una emozione intensa, indescrivibile. Siamo stati attorniati da cittadini passati anche semplicemente per dirci "grazie", per invitarci ad "andare avanti". Siamo noi che diciamo "grazie" a loro per il sostegno e la collaborazione che ci hanno reso e che ci continueranno a rendere, ne sono sempre più certo, nei prossimi anni". Una serata da tutto esaurito che ha fatto venire gli occhi lucidi a più di un candidato di una squadra che, per metà, si è completamente rinnovata. Rinnovata e rilanciata in un mix di esperti e più giovani. Ad essere illustrati, sebbene per sommi capi, le "intenzioni" del programma 2023-2028 che andrà a porsi in una logica di prosecuzione di un lavoro già brillantemente avviato. San Salvatore Telesino è Comunità guardata ad esempio di organizzazione, di qualificazione urbanistica, di funzionamento dei servizi. "Abbiamo sfruttato con abilità, grazie ad una ottima sinergia tra uffici e politica - commenta Romano - le possibilità venute dalle misure finanziarie europee che ci hanno consentito di migliorare sempre più il nostro paese senza perciò gravare su casse comunali che sono sane e robuste. San Salvatore Telesino è un paese dove si vive bene, un paese a portata di cittadino. Con un valido sistema di pubblicazione illuminazione, una zona industriale tra le più ricche della provincia, una edilizia scolastica totalmente rigenerata per il massimo comfort dei nostri figli, parchi gioco, zona fitness, una viabilità nuova, efficiente. Un paese pulito, vicino alle fasce in difficoltà attraverso prestazioni valide come l'Home Care Premium ed il Sad. Non mi dilungo perchè nel merito di quanto fatto approfondiremo nei prossimi giorni. Così come approfondiremo prossimamente anche su quanto abbiamo messo in scaletta di fare. Grazie ancora a quanti sono accorsi e ci manifestano il loro sostegno. Vi faremo sentire sempre più orgogliosi di essere sansalvatoresi"