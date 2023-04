Percorsi turistici, accordo tra i sindaci della Valle Telesina e del casertano Per una linea condivisa per intercettare i fondi Pnrr

Un patto tra sindaci per sviluppare in modo comune e condiviso una linea strategica in fatto di rigenerazione urbana e di politiche per il turismo e per la cultura. Il tutto grazie allo strumento del Pnrr.

Primo preliminare incontro quello che si è sviluppato nella giornata di ieri tra i sindaci di Castel Campagnano, Dugenta, Frasso Telesino, Limatola, Melizzano e Valle di Maddaloni al fine di fare rete, attraverso uno sforzo sinergico, per consentire di cogliere migliori risultati in termini di visibilità nazionale e internazionale.

L'obiettivo è quello di stilare a più mani una progettualità che, in risposta alla dedicata misura comunitaria del PNRR e a quelle regionali, possa promuovere il territorio nelle sue ricchezze naturalistiche, culturali ed enograstronomiche.

Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo incontro operativo allo scopo di poter stipulare un protocollo d'intesa e rispondere subito alla misura regionale inerente la creazione di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico. Una visione "aperta", di territorio che supera quella del singolo paese.