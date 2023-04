"Torrecuso avrà l'Ospedale di Comunità" Ad annunciarlo il sindaco Iannella

“Torrecuso avrà l’Ospedale di Comunità”. Ad annunciarlo il primo cittadino Angelino Iannella a poche ore dalla delibera del Direttore Generale dell’Asl di Benevento, Gennaro Volpe, che ha decretato appunto di realizzare l’Ospedale di Comunità a Torrecuso (n. 185 del 17.04.2023).

Ecco come funzionerà e la struttura individuata a Torrecuso

“Lo stabile che abbiamo individuato e proposto all’Asl - spiega Iannella - presenta una capacità di 20 posti letto al primo piano, mentre il piano terra verrà utilizzato come uffici e laboratori. Diventerà una struttura sanitaria di ricovero della rete di assistenza territoriale e svolgerà una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero. Inoltre l’ospedale di Comunità - continua il sindaco - rappresenterà una struttura sanitaria territoriale rivolta a quei pazienti che necessitano di interventi sanitari a bassa o media intensità clinica potenzialmente erogabili a domicilio, ma che richiedono assistenza e sorveglianza sanitaria infermieristica continuativa, anche notturna. L’Ospedale di Comunità contribuisce quindi ad una maggiore appropriatezza delle cure determinando una riduzione di accessi impropri ai servizi sanitari come ad esempio quelli al Pronto Soccorso o ad altre strutture di ricovero ospedaliero”.

“L’Ospedale di Comunità – prosegue Iannella - potrà anche operare da ‘ponte’ per la transizione dei pazienti dalle strutture ospedaliere al proprio domicilio, consentendo così alle famiglie di avere il tempo necessario per adeguare l’ambiente domestico e renderlo più adatto alle esigenze di cura dei pazienti. Non si tratta quindi solo di curare la persona ma anche di prepararla per il ritorno a casa”.

Medicina di prossimità e Pnrr

Il sindaco pertanto nell'esprimere soddisfazione per il risultato raggiunto, afferma che “si delinea, in questo modo, grazie ai fondi del Pnrr (Misura 6), una risposta fondamentale al nostro territorio e alle esigenze di un complessivo riordino e miglioramento della medicina di prossimità, nell'interesse dei nostri cittadini e dell'intero comprensorio”.

“Si tratta di un risultato importante – conclude in una nota Iannella - di cui sono grato al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ed ai vertici dell'Asl, in particolare al Direttore Generale Volpe e ai suoi collaboratori. Ringrazio tutti coloro che sono stati al mio fianco e che hanno creduto sempre in questo importante progetto, nella consapevolezza che la salute è un bene comune, è interdipendente, è nell’interesse collettivo, e si ottiene solo cooperando gli uni con gli altri. E se c’è un insegnamento che dobbiamo riconoscere al Covid-19 è che possiamo stare bene solo se stanno bene anche gli altri e assieme agli altri, e questo dipende dai comportamenti di ciascuno di noi, nessuno escluso, e dalla nostra capacità di generare delle comunità a cui partecipare attivamente. Mai come oggi - conclude il primo cittadino - possiamo dire che ‘Insieme’ si possono raggiungere traguardi importanti e questo ci sollecita ad andare avanti con la serietà e la concretezza di sempre”.