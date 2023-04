Castelvenere celebra il 25 aprile, domani la cerimonia L'iniziativa per la Liberazione

“Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, con il pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione”. Sono queste le parole del giurista Piero Calamandrei che hanno dato lo spunto alla iniziativa sulla Liberazione del 25 aprile promossa per domani (ore 17,30) dall’Amministrazione comunale a Castelvenere presso la Chiesa della Madonna della Foresta.

La manifestazione, curata dal professor Raffaele Simone in qualità di delegato alla Cultura, vedrà il coinvolgimento dei giovani ma anche di alcune testimonianze storiche da parte di persone sopravvissute. “Onoreremo – dice il Sindaco Alessandro Di Santo - le nostre vittime dell’eccidio nazista nel luogo del ricordo”.