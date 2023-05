Società in house rifiuti, Mirra (FI): "Fallimento della gestione mastellian" "Ennesimo carrozzone: isolamento geo politico"

Mario Mirra, consigliere comunale di Calvi e dirigente provinciale di Forza Italia interviene sulla pronuncia della Corte dei Conti su Seam: "La gestione mastelliana della Provincia e delle relative attività politico-amministrative , registra l’ennesimo fallimento. La lista si allunga a dismisura dopo la "debacle" alle ultime elezioni politiche, siamo passati alle plurime sconfitte di carattere gestionale. Prima quella dell'Eic , oggi con la Corte dei conti che ovviamente esprime parere negativo circa la costituzione della Seam, ennesimo carrozzone utile solo a pagare cambiali politiche a danni delle tasche dei cittadini. Siamo giunti alle battute finali di un ciclo ormai polverizzatosi. L’isolamento geo-politico di quel che ne resta del risicato e disorientato gruppo mastellino e’ sempre più forte. Il Sindaco della città a fine mandato, si affanna a convocare tavoli istituzionali auto definendosi Gesù di Nazareth o ergendosi a primo primo ministro. In maniera grottesca istituisce tavoli senza invitare i parlamentari eletti nel territorio.

Siamo ormai al delirio di onnipotenza totalmente ridicolo che viene stigmatizzato nella "boutade" di Mastella di voler “passare alla storia, mentre gli altri neanche alla geografia”. Ora sappiamo che non sarà neanche ricordato come comico brillante.

Ma di certo sarà citato in qualche pagina sparuta di storia dalle tinte fosche.

La fortuna è che questo tragico declino apre una nuova fase che vedrà l’esperienza dei moderati e dei riformisti Sanniti essere protagonisti di una nuova stagione politica ed istituzionale necessaria per lo sviluppo del territorio. Non abbiamo altro tempo da perdere!"