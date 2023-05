Ragazzi con disabilità di ICare e Caritas protagonisti al Concerto di primavera L'appuntamento ha coinvolto gli ospiti del Teatro Casa Santa Rita a Cerreto Sannita

A colpi di....musica. Una cavalcata di suoni diversi, belli da ascoltare e ricevere. Leggeri e forti, delicati e vibranti, dolci e ritmati, armonici, coordinati, legati tra di loro in un’unica melodia di bellezza. E’ stato questo il risultato di 8 mesi di prove nel laboratorio musicale, organizzato dalla cooperativa sociale di comunità iCare e dalla Caritas diocesana, che ha portato al Concerto di Primavera andato in scena venerdì sera al teatro di Casa Santa Rita, a Cerreto Sannita. Aperto e gratuito per tutti, il corso, nato per favorire processi educativi anche di carattere intergenerazionale in un luogo inclusivo e accogliente, ha visto la partecipazione di 25 persone tra bambini, ragazzi e giovani con disabilità e adulti. Un’aria pura di primavera che, forse ancora non si vede nelle attuali condizioni climatiche di fuori, ma che s’è potuta respirare dentro ciascuno dei partecipanti, attraverso la loro

esecuzione di brani come la “Marcia alla turca” di Mozart, lo “Schiaccianoci” di Cajkovskij, “La danza delle ore” della Gioconda di Amilcare Ponchielli, “No se habla de bruno” di Encanto, “Wellroman” dei fratelli Weller e “We will rock you” dei Queen. Insomma, dai grandi classici di Mozart e Tchaikovky alle melodie dell’ ‘800 per concludere con quella che è stata ribattezza una “ninna nanna di ribellione” del mitico gruppo guidato da Freddie Mercury. Brani dalla sonorità e difficoltà diversa, eseguiti alla presenza del vescovo della Diocesi mons. Giuseppe Mazzafaro. Così come ogni essere umano è diverso, cioè unico e irripetibile. E, per questo, prezioso e importante. Come recitava la t-shirt “Pensati unico”, indossata dai musicisti sotto alla giacca, abbellita dall’immancabile papavero simbolo di iCare. E proprio sul tema della musica come mezzo prezioso per l’inclusione, iCare, con la

vicepresidente Rosaria Vecchi e con un ricco e appetitoso buffet, preparato dai ragazzi del laboratorio di pasticceria sociale di comunità DolceMente, interverrà all'interessante tavola rotonda di lunedì 15 maggio ore 17:15, che si terrà a Benevento (Auditorium "San Vittorino") nell'ambito della due giorni su "La music@ per l'inclusione" del Conservatorio di Benevento "Nicola Sala".