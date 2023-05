Elezioni comunali: a San Salvatore Telesino conferma per Romano Vittoria netta per il sindaco uscente sugli sfidanti Porto e Abitabile

Conferma anche a San Salvatore Telesino dove il sindaco uscente Fabio Massimo Romano, con la lista Impegno per San Salvatore stravince con 1633 voti, pari al 63,4 per cento. Si ferma a 730 preferenze, pari al 28 per cento la lista “Rinascita e Orgoglio per San Salvatore” di Leucio Porto. Più dietro la lista Progetto Civico di Alfonso Abitabile, che totalizza 210 preferenze, pari all'8,1 per cento.