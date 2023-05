San Lorenzo Maggiore: Iannotti confermato sindaco Unica lista in campo per le elezioni del 14 e 15 maggio

Ancora una conferma per i comuni della provincia di Benevento chiamati al voto il 14 e 15 maggio 2023 per eleggere sindaco e consiglio comunale.

Elezioni nel segno della continuità a San Lorenzo Maggiore, dove Carlo Giuseppe Iannotti è stato confermato alla guida del comune per i prossimi cinque anni. Unica lista in campo 'Per il bene comune' ha conquistato 1.083 voti.