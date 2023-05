Dugenta celebra la Giornata mondiale dell’ambiente con gli studenti In programma la premiazione concorso artistico-letterario “Io non mi rischio l’ambiente”

L’Amministrazione comunale di Dugenta ed i volontari del servizio civile universale hanno il piacere di annunciare che domani martedì 30 maggio, con il coinvolgimento degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Dugenta, si svolgerà la manifestazione dedicata all’ambiente: “Io non mi rischio l’ambiente”, volta ad incoraggiare le generazioni presenti e future affinché si impegnino a rispettare e a proteggere il pianeta Terra, in vista dell’inarrestabile e preoccupante cambiamento climatico che oggi siamo chiamati a fronteggiare. L’iniziativa è stata ideata e realizzata dai volontari del servizio civile universale, nell’attuazione del progetto SICURAmbiente a cui il Comune di Dugenta ha convintamente aderito. Non a caso, l’evento avverrà tra due ricorrenze importanti: il 22 aprile “Giornata internazionale della Terra” e il 5 giugno “Giornata Mondiale dell’ambiente”, a dimostrazione che questa amministrazione e la popolazione di Dugenta è attenta, sensibile e concretamente impegnata ad affrontare questo tema.

Il programma prevede una breve dimostrazione di raccolta differenziata (clean up) nella quale i bambini “giocando” scopriranno l’importanza ed i benefici che è possibile trarre da una diligente raccolta differenziata, ovvero capire che il rifiuto può trasformarsi in una risorsa e come il riciclo sia indispensabile per preservare l’ambiente; a seguire ci sarà una simpatica caccia al tesoro; poi un pic-nic all’insegna del sano spirito di aggregazione ed infine verranno piantati degli alberi e dei fiori, come gesto di gratitudine e amore verso il Pianeta e verso noi stessi.

Al termine di queste attività, avrà luogo la premiazione del concorso artistico-letterario “Io non mi rischio l’ambiente” rivolto agli alunni delle classi IV e V della scuola primaria di primo grado e le classi della scuola secondaria di primo grado del medesimo plesso scolastico, i quali sono stati chiamati a realizzare elaborati consistenti in disegni che richiamino questo tema, con lo scopo di farli riflettere sull’importanza di salvaguardare il nostro pianeta. Gli elaborati saranno oggetto di valutazione da parte di un’apposita commissione che assegnerà dei premi. La premiazione avverrà presso il centro pastorale “Beato Carlo Acutis” presso la chiesa di Sant’Andrea Apostolo, e nell’occasione vi si terrà un breve dibattito in cui interverranno oltre al Sindaco Clemente di Cerbo ed agli ideatori dell’iniziativa, la dirigente scolastico Rosalia Monasseri, il presidente del consiglio Comunale ed Agronomo Vincenzo Ciervo, il parroco della chiesa S. Nicola d’Orcula Don Giuseppe Oropallo, il parroco della chiesa S. Andrea Apostolo Mons. Gennaro Barbieri, il nonché esperti del settore quale il Presidente del Consiglio Comunale Vincenzo Ciervo e l’Ing. Rita Rainone, esperta in materia di sicurezza sul lavoro e difesa ambientale, che metteranno a disposizione della comunità le loro esperienze fornendo efficaci linee guida per migliorare il nostro comportamento nei confronti della natura e del pianeta.

Lo scopo è quello di migliorare la qualità della vita dell’intera comunità presente e futura e porci l’obiettivo di raggiungere i massimi livelli di raccolta differenziata, superando il nostro record registrato nel 2013 quando, grazie all’impegno dei nostri concittadini è stato possibile raggiungere la soglia dell’86,47% il che ci sprona a fare sempre di più e meglio, partendo con la consapevolezza di possedere tutti gli strumenti per raggiungere ottimi traguardi.

Per questo, quest’amministrazione intende mettere in campo una forte ed incisiva campagna di sensibilizzazione come quella della manifestazione “Io non mi rischio l'ambiente” perché abbiamo a cuore la salute ed il benessere della nostra cittadinanza ed il nostro territorio.

Questa manifestazione si aggiunge ad altre importanti iniziative avviate da quest’amministrazione volta a promuovere il rispetto dell’ambiente e del riciclo, come l’aggiudicazione del finanziamento destinato per acquisto di un eco-compattatore Mangiaplastica che a breve sarà a disposizione della cittadinanza, offrendo un servizio aggiuntivo per raccolta differenziata di contenitore in plastica PET per poi essere riciclati.

Inoltre come promesso, sono state avviate iniziative concrete per il riutilizzo del bene confiscato alle mafie del fondo agricolo situato in località Selvolella, destinato ad essere riutilizzato per realizzazioni di progetti che dovranno avere come scopo principale, la salvaguardia dell’ambiente.