Infiorata, il Forum dei Giovani allestirà un tappeto dedicato alle Olimpiadi L'impegno dei giovani e una tradizione che si rinnova a Cusano Mutri

Anche quest’anno il Forum dei Giovani di Cusano Mutri parteciperà nuovamente all’Infiorata del Corpus Domini che si terrà domenica 11 giugno. Infatti i giovani realizzeranno un tappeto dedicato proprio alle Olimpiadi dei Forum in programma a fine luglio a Cusano.

“L’infiorata del Corpus Domini - afferma Floriano Iassogna, presidente del Forum dei Giovani di Cusano Mutri – ha una sua tradizione di creare vere e proprie opere d’arte di infiorate lungo le vie del paese, le piazze e le chiese del nostro paese, a testimonianza della religiosità cattolica radicata nel popolo. Agli occhi dei turisti si mostrano tappeti di fiori, realizzati con petali raffiguranti ricami, paesaggi, volti, stemmi e disegni. Fin dalle prime ore del mattino – continua Iassogna – le strade e le piazze del paese brulicano di colori, di profumi, di artisti armati di

insospettabile fantasia e buina volontà. Avremo una vera e propria mostra a cielo aperto. Nel corso degli anni l’Infiorata di Cusano Mutri ha attirato un numero sempre crescente di fedeli, turisti e semplici curiosi, facendo parlare di sé ben oltre i confini regionali. I riconoscimenti ottenuti dagli infioratori cusanesi, in Italia come all’estero, testimoniano della maestria che caratterizza la loro arte. Ed anche quest’anno – conclude Floriano Iassogna – parteciperemo anche noi, insieme alle altre associazioni del paese, a questo grande evento propedeutico alle Olimpiadi dei Forum che si terranno a Cusano Mutri dal 27 al 30 luglio e nei prossimi giorni ufficializzeremo anche le varie discipline sportive”.