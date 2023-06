Templari: a San Marco dei Cavoti l'investitura di nuove Dame e Cavalieri Domenica l'appuntamento con servizi sanitari gratuiti e momenti di animazione

Sotto il patrocinio del Sovrano Ordine dei Cavalieri Templari, un ente di terzo settore, si terrà l'investitura di nuove Dame e Cavalieri nella pittoresca città di San Marco de’Cavoti domenica 18 giugno. L'evento sarà caratterizzato dalla presenza delle autorità locali e di personalità diplomatiche, conferendo all'occasione un'atmosfera internazionale. Prima della cerimonia, saranno offerti servizi sanitari gratuiti alla comunità locale. L'ODV “Humanitas” di Salerno metterà a disposizione uno screening gratuito per la diagnosi del diabete, consentendo a coloro che desiderano sottoporsi a questo controllo di beneficiare di una consulenza medica professionale. Inoltre, grazie all’ Azienda “Ortopedia Meridionale”, sarà possibile usufruire di una consulenza ortopedica gratuita. Questa opportunità offrirà supporto e consigli specializzati a coloro che necessitano di cure ortopediche o desiderano approfondire le proprie conoscenze in questo campo. La giornata sarà animata anche dallo spettacolo degli “Sbandieratori Cavensi”, che prenderanno parte all'evento intorno alle 10:30. Con le loro abilità acrobatiche e coreografie mozzafiato, gli sbandieratori regaleranno alla popolazione locale uno spettacolo davvero emozionante e coinvolgente. L'investitura delle nuove Dame e Cavalieri del Sovrano Ordine dei Cavalieri Templari rappresenta un momento di grande importanza per la comunità di San Marco de’Cavoti. La cerimonia non solo onora coloro che saranno investiti con questo prestigioso titolo, ma offre anche un'opportunità per la comunità di beneficiare di servizi sanitari gratuiti e di godere di spettacoli culturali di alto livello. Questo evento, che si svolgerà il 18 giugno, promette di essere un'occasione unica per unire la tradizione e la cultura, rafforzando i legami tra la comunità locale e il Sovrano Ordine dei Cavalieri Templari.