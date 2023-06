Il ruolo dei Territori nella Strategia nazionale delle Green Communities Il confronto a Molinara sul tema: "Territori in azione"

L’Uncem - Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani - ha organizzato numerosi eventi territoriali nella regione Campania per condividere le strategie in grado di intercettare le opportunità della nuova programmazione europea e del Pnrr, a partire proprio da quelle destinate alle green community. Uno di questi è previsto a Molinara martedì 20 giugno, in collaborazione con la Comunità Montana del Fortore.

"L’incontro - viene spiegato in una nota della Comunità Montana del Fortore - dal titolo “Territori in azione” si svolgerà alle ore 16 in Piazza San Rocco, presso il Palazzo Ionni, e, dopo i saluti istituzionali del sindaco Giuseppe Addabbo, del Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, del presidente della Comunità Montana del Fortore, Zaccaria Spina e del presidente Uncem Campania, Vincenzo Luciano, avranno inizio i lavori con gli interessanti interventi di Domenico Nicoletti, segretario generale osservatorio europeo del paesaggio di Arco Latino e Carola D’Agostino, esperto in studi e analisi per l’elaborazione di strategie di sviluppo locale. Nel corso del convegno verrà data "parola ai sindaci” che avranno la possibilità di intervenire direttamente prima di passare alle conclusioni finali affidate al presidente nazionale Uncem, Marco Bussone. L’evento, aperto al pubblico, sarà moderato da Mariagrazia Libardi, delegata Uncem".