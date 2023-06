Castelvenere: "Vera sfida è impiantistica sportiva" Il vicesindaco Simone: amministrazione impegnata a favorire l'attività sportiva per i giovani

"La vera sfida è l’impiantistica sportiva. Nonostante il covid il nostro numero di tesserati è aumentato anche se il vero problema è la carenza di impianti sportivi. Per tale motivo abbiamo istituito al Comitato uno sportello gratuito campi sportivi con l’obiettivo di fornire consulenza sia alle società ma anche agli enti territoriali. Stiamo a totale disposizione per dare supporto, perché solo se lavoriamo di squadra con le società e le istituzioni riusciremo davvero a creare una società migliore: lo dobbiamo ai nostri giovani. Il calcio è un ottimo strumento per combattere la devianza minorile e la dispersione scolastica, perché è giocando a calcio che si imparano regole che non sono solo sportive, ma di vita. Vinciamo tutti insieme questa sfida e facciamo grande la Campania”. Lo ha detto Carmine Zigarelli, presidente C.R. Campania Figc Lnd, concludendo a Castelvenere i lavori del convegno sul tema “Impiantistica sportiva – La vera sfida dello sport”, promosso dall’amministrazione comunale retta dal sindaco Alessandro Di Santo, che è anche medico dello sport.

Ai saluti del sindaco Di Santo hanno fatto seguito gli interventi di Enrico La Montagna (omologatore campi sportivi e consulente sportello impianti del C.R. Campania FIGC LND) e Giuseppe Ranieri (Responsabile per la Campania dell’Istituto per il Credito sportivo).

Ad introdurre i lavori è stato il vice sindaco di Castelvenere Raffaele Simone, con delega allo Sport, che nel "ringraziare i relatori e i sindaci del comprensorio per la partecipazione, si è detto soddisfatto dei contenuti del convegno che rispecchiano la politica della nostra amministrazione comunale che sin dal suo insediamento si è impegnata a favorire ogni tipo di attività sportiva per i giovani della nostra comunità, a cominciare proprio dal calcio”. “Uno sport, il calcio, – ha concluso Simone – che oggi annovera anche i colori di una nostra squadra nel campionato di terza categoria dopo anni si assenza”.