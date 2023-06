La scrittura cinematografica: immagini e narrazione letteraria Un pomeriggio culturale presso la fondazione Romano di Telese Terme

Mercoledì 21 giugno 2023, alle ore 18.30, la Fondazione Gerardino Romano, presso la sede sociale di Piazzetta G. Romano 15, Telese Terme (BN), ospita l’incontro dal titolo “La scrittura cinematografica. Immagini e narrazione letteraria.” Introduce Maria Teresa Imparato, presidente della Fondazione Gerardino Romano; interviene Gabriele Marcello, scrittore e docente di sceneggiatura e scrittura creativa all’Università degli Studi di Teramo e alla Roma Film Academy. McLuhan sostiene che «l’uomo tipografico ha subito accettato il cinema proprio perché offre, come il libro, un mondo interiore di fantasie e di sogni. Lo spettatore cinematografico è psicologicamente solo come il silenzioso lettore di libri». Da questa considerazione prende spunto la conversazione del pomeriggio culturale FGR, che verte su due testi elaborati dallo sceneggiatore Gabriele Marcello: La tempesta dentro, Ortica Editrice 2022 e Lezioni di piano, in collaborazione con Paola Besutti, Gremese Editore 2022. Il primo è un romanzo che, nato come adattamento cinematografico, narra la storia di due donne, diametralmente opposte, che vivono la loro vita e tentano di godere, senza riuscirci, dei frutti del successo lavorativo e familiare. Il ritrovamento di un oggetto, sotterrato negli anfratti di un ricordo che si vorrebbe cancellare ma che vive sottopelle, porta entrambe a ricordare il loro primo incontro, avvenuto diciotto anni prima. [...] Un incontro casuale, come tanti nella vita, ma che nasconde un segreto inconfessabile.

Il secondo è un saggio sul film Lezioni di piano diretto da Jane Campion, del 1993. Una pellicola densa e potente che, ancora oggi, è un unicum: femminile ma non femminista, innovativo nella sintassi cinematografica, nella scrittura e nelle intenzioni musicali. L’appuntamento rientra tra le attività culturali promosse dalla Fondazione per favorire l’invito e l’educazione alla lettura.