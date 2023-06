Telese: "Al centro delle tradizioni". Il centro decorato con centrini Realizzati da un gruppo di signore del paese

E' andato in scena a Telese il progetto “Al centro delle tradizioni”, in Piazza Minieri, con la Pro Loco di Giancarlo Chidini.

180 centrini realizzati dalle anziane di Telese e installati in piazza: Un traguardo fantastico !

In totale le signore che hanno partecipato sono 13, ed hanno formato anche un bel gruppo coeso. Unione, partecipazione e aggregazione sono stati l'obiettivo principale del progetto.

Il materiale per la realizzazione dei centrini è stato messo a disposizione dalla Pro Loco .