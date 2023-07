La consigliera Barone: "Intitolare una strada a Silvio Berlusconi" La proposta presentata al sindaco Cataudo

“Intitolare una strada o una piazza di Ceppaloni a Silvio Berlusconi”. È questa la proposta avanzata dalla consigliere comunale di Ceppaloni Emanuela Barone al sindaco Cataudo.

“Al di là delle scelte politiche di ciascuno credo sia giusto riconoscere a un grande leader oltre che straordinario imprenditore l’instancabile opera per l’Italia attraverso l’intitolazione di una strada o piazza nel nostro territorio”, prosegue la consigliera Barone che ha inviato la nota oltre che al sindaco di Ceppaloni anche al Prefetto di Benevento.

“Il presidente Berlusconi – ricorda ancora la consigliera Barone - con 3339 giorni complessivi, è il politico che è rimasto in carica più a lungo nel ruolo di presidente del Consiglio dell'Italia repubblicana; inoltre, ha presieduto i due governi più duraturi dalla proclamazione della Repubblica”. In una nota inoltre Barone spiega che “per superare l’impasse della norma che prevede che per intitolare una strada ad una persona la stessa debba essere deceduta da almeno dieci anni, nel caso di specie, visti i tanti meriti e la eccellente personalità del presidente Berlusconi – scrive nella lettera la consigliera -, si invita a procedere in deroga ai sensi dell’articolo 4 della stessa legge 1188/1927 che recita ‘per le intitolazioni, invece, a persone decedute da meno di dieci anni che si siano distinte per particolari benemerenze, è consentita la deroga da parte del Ministero dell'Interno al divieto posto’”.