Telese Terme nel network nazionale "Borghi delle Terme d’Italia" “Telesia for Peoples”. Presentazione del concerto del Maestro Mario Maglione

La presentazione ufficiale dell’ingresso della Città di Telese Terme nel network nazionale “Borghi delle Terme d’Italia” si svolgerà sabato prossimo, 15 luglio (ore 21), nell’anfiteatro delle Terme di Telese in apertura della seconda serata del “Telesia for Peoples – L’integrazione tra i popoli attraverso il linguaggio universale della musica”, giunta alla sua decima edizione.

“E’ una delle sorprese – dicono gli organizzatori del “Telesia for Peoples”, promossa dall’associazione no profit Icosit – di questa edizione del 2023. Siamo lusingati che i promotori della iniziativa abbiamo scelto il nostro palcoscenico per ufficializzare un traguardo così importante per la creazione di una rete di comuni termali, composta da soggetti che erogano servizi turistici specializzati in cultura del benessere ad ampio raggio, che può essere un modo efficace per creare sinergie e partnership di spessore con imprese e associazioni di categoria e promuovere efficacemente aspetti, quali i contenuti identitari associabili al ‘nuovo wellness’, il mercato di riferimento e, attraverso nuove strategie di comunicazione e promozione, ridefinire la mappa dell’offerta sul territorio, arrivando a creare un marchio su cui costruire un’offerta di turismo tematico in cui ambiente, cultura e peculiarità locali presentino caratteri di estremo interesse”.

Alla presentazione interverranno Giovanni Caporaso (Sindaco Città di Telese Terme), Fabio Romano (Sindaco di S. Salvatore Telesino), Nino Lombardi (Presidente Provincia di Benevento), Antonio Alterio (Referenti Borghi Telese Terme), Renato Del Monaco (Presidente Borghi delle Terme d’Italia) e Roberto Colella (Direttore Borghi delle Terme d’Italia).

A seguire (ore 21,30), l’atteso concerto “In…Canto Napoletano” del Maestro Mario Maglione, appena rientrato dal Canada, una delle tappe della sua tournèe internazionale. L’ingresso agli spettacoli della manifestazione è gratuito.