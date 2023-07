Torrecuso: il sindaco Iannella apre a tutti i gruppi “Lavoriamo insieme sulle prospettive del nostro paese”

“Mettiamo al centro il bene di Torrecuso, tutti insieme”. Così il sindaco di Torrecuso Angelino Iannella, ad un anno dalle prossime comunali e all’indomani della costituzione della nuova compagine consiliare ‘Libero Pensiero’ composta da tre consiglieri staccatasi dal gruppo del primo cittadino ‘Insieme si può’, lancia un appello al senso di responsabilità a tutti i gruppi consiliari, sia di maggioranza che di opposizione. “Come amministrazione, con l’aiuto di tutta la comunità, - continua Iannella - in questi anni abbiamo cercato di impegnarci ogni giorno con fatti concreti ed evidenti per migliorare Torrecuso. Abbiamo attivato tanti progetti e lavorato per avere accesso a finanziamenti con la prospettiva di cambiare in meglio il paese, nei prossimi anni. Sono tanti i lavori in corso di esecuzione, appaltati (campetti e fabbricato ex Simiele - S.Erasmo) , che ci consentiranno di intervenire sulla maggior parte degli impianti e delle strutture pubbliche esistenti. L’Ospedale della Comunità nel nostro paese, i cui lavori partiranno entro l’anno, è una realtà; progettazioni per oltre un milione e duecentomila euro per interventi di recupero della Chiesa dell’Annunziata, del Palazzo Leonessa, strada Salsabraco-Pistorra e dell’Edificio Scolastico di Torrepalazzo e altri ancora; tanti altri sono i lavori in corso di appalti a breve (come la Chiesa San Libero, ecc.). Ora siamo ad uno snodo fondamentale per il nostro comune: è necessario approvare il Bilancio di Previsione in Consiglio Comunale per fare in modo che tutti i progetti divengano reali, concreti, a disposizione di tutti noi cittadini. Ma, venti contrari di non chiariti liberi pensieri, proprio a fine mandato, sembrano soffiare e nuovi gruppi nascono proprio all’interno di quella lista di maggioranza che ancora crede nel rispetto, nella solidarietà e nella fratellanza per lavorare bene. L’approvazione del bilancio è a rischio . Se non si approvasse il bilancio, a perdere non sarebbe la politica degli amministratori locali, ma tutti noi cittadini, costretti a consegnare Torrecuso ad un commissario! Un commissario che oggi significa: meno servizi per i cittadini, meno opere, più costi”. Il sindaco Iannella entra poi nei dettagli: “Vediamo verso cosa purtroppo rischiamo di andare a sbattere: anzitutto il bilancio comunale verrà gravato di costi aggiuntivi pari a circa €. 35.000,00 per 10 mesi senza eventuale sub commissario: e chi paga? Noi cittadini con le tasse. Nel 2021 da indagine “Openpolis” a Torrecuso la spesa pro- capite è stata la più bassa di Italia; per il Sindaco, Giunta, consulenza, etc è stata di €, 3,97 annuale per un importo riferito a 10 mesi di €. 10.659,00; con la nomina del commissario la spesa pro-capite per i cittadini di Torrecuso sarà incrementata circa € 11,00. Il comune tornerà a essere una struttura “vuota”: il commissario non dovendo rispondere agli elettori, difficilmente assumerà decisioni di portata strategica e potrà essere presente forse 2 o 3 giorni a settimana e la gestione sarà demandata ai vari responsabili di settore; poi, oltre il danno anche la beffa di far saltare tutti gli eventi e le importanti manifestazioni programmate da questa amministrazione: Vinestate, il Presepe Vivente che stavamo organizzando, i regalini per i più piccoli per l’Epifania, ormai una consuetudine di questa Amministrazione, il Carnevale, la Festa in onore di San Liberatore, insomma salterebbe tutto il benessere sociale che è uno dei

collanti della nostra comunità”. Da qui l’invito di Angelino Iannella: “Il mio è un appello al senso di responsabilità di tutti, alla maggioranza pubblicamente eletta e anche ai membri dell’opposizione, con i quali non è mai venuto meno un clima di collaborazione, come dimostra, in qualche occasione, il recepimento dei suggerimenti proposti e con i quali si spera sia possibile un confronto, non sulle posizioni e sul rispetto dei ruoli, ma sugli interessi della nostra comunità. Gli obiettivi, se il bilancio verrà approvato, su cui stiamo lavorando e che vorremmo condividere ed ampliare con la partecipazione di tutti quelli interessati, in vista del prossimo consiglio, sono questi: Istituzione della Comunità Energetica; Completamento e adeguamento normativo, efficientamento energetico dell’impianto sportivo campo di calcio “A.Fiorito” (bando sport e periferie, in uscita); Poc-Campania 2014-2020 (Cautano, Paupisi, Ponte, San Lorenzo Maggiore e San Lupo, con Torrecuso comune capofila) per la manifestazione della 48° edizione di Vinestate; Museo Arte Vino Vite proposta del MAVV di Portici (Legge 28/2018); Progetto di valorizzazione dei comuni con vocazione turistica (Fondo art. 1 comma 607 della legge 29.12.2022 n. 197, con accordo di programma tra i comuni Torrecuso-Paupisi e San Lorenzo Maggiore, facoltà di Agraria di Portici, il MAVV di Portici, associazioni di categorie ed altri istituti alberghieri), in scadenza il 9 settembre 2023; Distretto Commerciale con 12 comuni limitrofi (Torrecuso comune capofila) in scadenza il 30 settembre 2023; Progetti PNRR (rigenerazione urbana via Fabbricata, Impianto di Pubblica Illuminazione, ecc.); Accatastamenti e frazionamenti d’immobili comunali; Acquisizione alla disponibilità immobiliare del comune di strade, terreni e fabbricati; Risoluzione delle problematiche inerenti all’Alta Capacità Napoli-Bari (chiusura della SP. 106 nei pressi del ponte Reventa e delle varie interferenze che si presentano). Affinché queste iniziative possano essere affrontate e realizzate, - continua il primo cittadino – bisogna approvare il prossimo Bilancio di Previsione; e non basta, perché sarebbe auspicabile che ognuna di queste iniziative possa essere curata non solo da chi ha ricevuto un chiaro mandato politico, con il voto dei cittadini, per realizzare tutto questo, ma da tutti coloro a cui sta a cuore il bene di Torrecuso e che vorranno proporre nuove idee e progetti. La responsabilità degli amministratori sta proprio nell’evitare che i cittadini paghino per delle scelte non proprie e che perdano tali occasioni di sviluppo per “beghe di palazzo”. Pertanto, - conclude Angelino Iannella - è giunto il momento di mettersi alla prova per misurare serietà, maturità e piena responsabilità. Usciamo dai personalismi e ragioniamo nel merito delle scelte e degli obiettivi da raggiungere per il bene del nostro piccolo grande comune! Tutti i consiglieri dell’amministrazione sono convocati mercoledì 12 luglio alle ore 20,00 presso la sala comunale ‘per un confronto aperto e dialogante sulle prospettive per il nostro paese’. Una convocazione già concordata, telefonicamente nel pomeriggio di venerdì 7 luglio, con parte dei consiglieri di minoranza”.