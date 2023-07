Caporaso l presidente della federazione pallavolo: "Telese città dello sport" La lettera del primo cittadino

“Telese è Città dello sport, la aspettiamo”. Così Giovanni Caporaso, sindaco della cittadina termale sannita in una letta al presidente della federazione Italiana pallavolo. “L’Italia – scrive il primo cittadino - ha vinto gli Europei Under 17 di volley femminile e in questa vittoria c’è anche un po’ di Telese Terme. Sarà per l’ambiente particolarmente motivante che ha accolto le azzurrine durante il loro ritiro nella città termale dal 24 giugno al 6 luglio scorsi; ritiro che le aveva viste impegnate in allenamenti congiunti insieme alla nazionale under 17 femminile tedesca. Sarà per la salubrità dell’aria, per le acque termali o per il calore dei tanti tifosi locali che hanno dato una spinta in più alle giovani atlete che si sono imposte contro la Turchia per 3-1 nella Finale andata in scena a Vrnjacka Banja (Serbia)”.

Di qui l'invito: “A nome dell’intera comunità da me rappresentata voglio inviare alle giovani talentuose atlete allenate dal coach Pasquale d’Aniello tanti sentiti auguri e complimenti per la vittoria del Campionato Europeo – si legge ancora nella lettera firmata da Giovanni Caporaso -”.

Il primo cittadino ha poi ricordato l’impegno della società pallavolistica telesina che in tutti questi anni ha alimentato la passione per questo sport nell’intera valle.

“E’ stato grazie al tenace impegno e alla volontà della Asd Pallavolo Telese e poi grazie alla preziosa disponibilità dei vertici locali, regionali e nazionali della federazione che la nostra città ha potuto ospitare gli allenamenti della Nazionale Under 17 femminile prima della partenza per la Serbia. Ed è con lo stesso entusiasmo che desideriamo candidarci per ospitare ancora le prossime tappe di ritiro delle giovani campionesse d’Europa (ma anche, eventualmente, delle altre categorie azzurre). Telese Terme è città dello Sport. Puntiamo sul benessere dei nostri giovani impegnandoci ad offrire loro strutture adeguate, sostegni e, quando possibile, eventi di caratura regionale e nazionale per stimolarli nella pratica delle discipline sportive. Nel nostro comune, infatti, sono attive più di una decina di associazioni sportive. Complimenti anche a lei, presidente, per l’egregio lavoro che, evidentemente, sta producendo importanti risultati: in termini di trofei ma anche per il crescente numero di giovani che si avvicinano ad uno sport così bello e formativo come la pallavolo. Naturalmente sarei onorato di ospitarla nella mia città, magari proprio in occasione di uno dei prossimi eventi di volley”.

Caporaso, infine, sottolinea il ruolo aggregativo dello sport e degli sport di squadra in particolare. “Per le atlete e tutto lo staff, senza differenza alcuna tra Italia e Germania, speriamo di aver gemellato in nome di uno sport di squadra, che unisce e non divide. Ci siamo ripromessi, con Pallavolo Telese, di essere saldo punto di riferimento ogni anno – conclude il sindaco – e senza presunzione posso dire che non è un sogno troppo lontano dalla realtà”.