Domenica si inaugura nuovo parco giochi a Telese Terme L'amministrazione: primo passo di un grande piano di riqualificazione di questa parte del territorio

Domenica prossima 6 agosto alle ore 20.30 ci sarà il taglio del nastro del parco giochi in via Scafa. Dopo le aree attrezzate per i giochi realizzate in piazza Madre Teresa di Calcutta, in largo Fausto e Iaio e in piazza Padre Pio, dunque, come promesso, arrivano i giochi anche in località Scafa.

“Si tratta di un’area di grande importanza per Telese – afferma l’Amministrazione -, e questo parco è il primo passo di un grande piano di riqualificazione di questa parte del territorio cittadino. I lavori in corso per l’Alta Capacità Ferroviaria, purtroppo, stanno creando non pochi disagi, cercheremo di ridurre il livello di fastidio con interventi per rivalutare e rivitalizzare la zona che riteniamo preziosa per l’intero paese”. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Dopo il taglio del nastro seguirà piccolo buffet.