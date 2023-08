Elevati consumi, chiusure idriche notturne a San Bartolomeo in Galdo La comunicazione della Gesesa questa notte e domani notte lo stop per riempire serbatoi

La Gesesa comunica che a causa degli elevati consumi in rete questa sera 5 agosto e domani sera 6 agosto sarà costretta a sospendere il servizio dalle 23 alle 6 del giorno successivo per consentire il recupero di volumi ottimali ai serbatoi "Alto" e "Basso" utili a garantire la corretta distribuzione idrica nelle ore diurne in tutto il territorio comunale di San Bartolomeo in Galdo. Eventuali variazioni saranno prontamente comunicate. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da telefono fisso che da cellulare 800 51 17 17.