A Montesarchio si celebrerà il ritorno a casa del Vaso di Assteas Il 10 agosto edizione all'aperto delle “Stories di Caudium” con l'archeologa Angela De Filippis

Torna il vaso di Assteas, le stories di Caudium invece escono...sotto le stelle. Il Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino in collaborazione con il Comune di Montesarchio, attraverso l'assessorato alla Cultura guidato da Morena Cecere, ha organizzato un'iniziativa per il prossimo 10 agosto, giorno di San Lorenzo.

Si celebrerà il ritorno a casa del Vaso di Assteas, con un brindisi con vini locali, offerto dalle cantine del territorio, e ci sarà un'apertura straordinaria serale del museo dalle 19 alle 23 nella notte delle stelle cadenti: si potrà usufruire di visite straordinarie e non solo.

Dalle 20 e 30 ci sarà un'edizione all'aperto delle “Stories di Caudium” con l'archeologa Angela De Filippis e con l'appassionato di astronomia Michele Pavone: tema dell'appuntamento, ovviamente, il cielo e le stelle e la loro importanza nell'antichità, col racconto di miti e costellazioni nel cortile del castello.

Racconti che avranno l'accompagnamento musicale dei soprano Bi Song Park e Maria Rosaria Clemente e Daniella Polito al pianoforte.

Per raggiungere il Castello e la Torre, inoltre, sarà possibile partecipare alle passeggiate organizzate dalle associazioni Sentinelle della Torre, Pro Loco e Taburno Trekking: partenza alle 18 e 15 in Piazza Umberto I con gli esperti Francesco Barbato Romano e Giuseppina Ciccone e con i poeti Angela Ragusa, Pasqualina De Blasio e Cenzino D'Apruzzo che declameranno i loro versi.