Spiritualità e politica: "Il vero potere è il servizio" Incontro a Pietrelcina venerdì 8 settembre

Il Laboratorio per la felicità pubblica e il Comune di Pietrelcina organizzano venerdì 8 settembre alle ore 18.00 presso Palazzo De Tommasi - Bozzi (Via Riella – Pietrelcina) il secondo incontro sul tema: “Spiritualità e politica. Il vero potere è il servizio”.

Il programma dell’iniziativa è così articolato. Saluta Salvatore Mazzone Sindaco di Pietrelcina; introduce Ettore Rossi Coordinatore del Laboratorio per la felicità pubblica; intervengono: Giuseppe Addabbo Sindaco di Molinara, Morena Cecere Vice Sindaco di Montesarchio, Lucio Ferella Sindaco di Baselice, Vito Fusco Sindaco di Castelpoto, Angelo Marino Sindaco di S. Marco dei Cavoti, Angela Martignetti Sindaco di San Martino Sannita, Simone Paglia Sindaco di Campolattaro, Danilo Parente Sindaco di Apollosa, Armando Rocco Sindaco di Calvi; conclude Don Matteo Prodi Direttore della Scuola di Impegno socio-politico della Diocesi di Cerreto Sannita – Telese - Sant’Agata De’ Goti.

L’incontro - che è espressione della volontà del Laboratorio per la felicità pubblica di promuovere un luogo di discernimento civile su spiritualità e politica - è organizzato in collaborazione con Base Benevento e Archeoclub Pietrelcina.