Oggi a Torrecuso si inaugura un nuovo parco giochi Il sindaco Iannella: dedichiamo ai nostri piccoli torrecusani, e non solo, spazi a loro dedicati

“Un nuovo parco giochi nascerà a Torrecuso”. Con queste parole il sindaco di Torrecuso Angelino Iannella ha annunciato che oggi giovedì 31 agosto alle ore 11 verrà inaugurato il nuovo parco giochi a Torrecuso in via Don Aldo Della Pietra, nei pressi della Chiesa dei Santi Antonio da Padova e Vincenzo Diacono e Martire. Giornata di inaugurazioni a Torrecuso: la mattina il parco giochi e la sera Vinestate. Nel corso della inaugurazione del parco giochi ci saranno mascotte, spettacoli vari tra clownerie e magia comica, distribuzione di zucchero filato e pop corn. “Con questo parco giochi – afferma il sindaco Iannella – come Amministrazione comunale dedichiamo ai nostri piccoli torrecusani, e non solo, spazi a loro dedicati in cui potranno stare insieme, giocare e socializzare. Giovedi quindi sarà una bellissima giornata – conclude il sindaco – per un’inaugurazione tanto attesa e siamo veramente felici di poter vedere i bambini divertirsi liberamente e in sicurezza in un’area a loro dedicata”.