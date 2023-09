Arpaia, Gesesa: questa sera interruzione idrica notturna Ecco le zone interessate

Questa sera interruzione idrica notturna ad Arpaia. Lo comunica la Gesesa, l'azienda che si occupa del sevizio idrico precisando che "a causa degli elevati consumi in rete di distribuzione, saremo costretti a sospendere l’erogazione idrica oggi, venerdì 15 settembre dalle ore 23 e fino alle ore 6.30 del mattino successivo per permettere il recupero di un volume di compenso utile a garantire la corretta distribuzione nelle ore diurne sulle seguenti zone del Comune di Arpaia servite dal serbatoio San Fortunato: Via Appia Ovest, Via Roma, Via San Fortunato, Via G. Falcone, Via Ravagnone, Via Tito Livio".