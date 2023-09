Fratelli d'Italia, Matera a Torrecuso "Qui per informare i cittadini sui risultati raggiunti in questo primo anno di governo Meloni”

Il senatore Domenico Matera oggi a Torrecuso per il banchetto informativo organizzato dalla federazione provinciale di Fratelli d’Italia Sannio unitamente al Circolo locale di Torrecuso 'Antonio Fusco'.

“È un piacere essere qui oggi, a Torrecuso, per informare i cittadini sui risultati raggiunti in questo primo anno di governo Meloni”, ha spiegato a margine dell'incontro l'esponente di Fratelli d'Italia: “Ci sono tante persone, non solo militanti, che si avvicinano al partito, desiderosi di far parte di questo progetto. Ringrazio il presidente del Circolo di Torrecuso Salvatore Rapuano e il nostro consigliere comunale Guerino Cocchiaro, che insieme a tutti i tesserati ha organizzato questa iniziativa. Continueremo nel resto della provincia, come sempre tra la gente, con nuovi appuntamenti".