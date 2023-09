Dalla Regione ok al distretto commercio Valle Telesina: "Strumento importante" Caporaso: "Si potranno valorizzare risorse produttive, culturali e naturalistiche del territorio"

Con il Decreto Dirigenziale n 808 del 11/09/2023 è stato finalmente accreditato dalla Regione Campania il “Distretto Diffuso del Commercio Valle Telesina”.

Il processo costituente, lungo ed articolato, è durato 18 mesi ed è passato attraverso una complessa serie di passaggi amministrativi e progettuali che hanno coinvolto 9 comuni: Amorosi, Caiazzo, Castelcampagnano, Castelvenere, Piana di Monte Verna, Puglianello, Ruviano, Solopaca e Telese Terme, che ha assunto il ruolo di capofila; due Associazioni di Categoria a livello regionale, Confcommercio e Confesercenti, ed una Agenzia per il Lavoro.

Molto soddisfatto il Sindaco di Telese, Giovanni Caporaso, che ha delineato i prossimi passaggi: “Lo strumento del Distretto, come è negli obiettivi della Regione Campania, ci consentirà di fare del commercio il fattore di integrazione con altri settori produttivi, nonché di valorizzare tutte le risorse produttive, culturali e naturalistiche, di cui dispone il territorio, per accrescerne l'attrattività complessiva e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali. Con i colleghi Sindaci – dettaglia il primo cittadino di Telese - abbiamo lavorato seriamente ad uno strumento che, siamo convinti, consentirà di essere più attrattivi e concorrenziali rispetto ai principali competitors, cioè i vicini Centri Commerciali. Siamo soddisfatti - aggiunge - anche perché dovremmo essere il primo distretto accreditato sul territorio, quindi, secondo i termini previsti dalla Regione, l’unico in cui le attività commerciali potranno accedere ai contributi a fondo perduto che saranno erogati con un bando pubblico di prossima pubblicazione. Il passaggio successivo sarà, pertanto, programmare una serie di iniziative, finalizzate a illustrare lo strumento ai commercianti ed alle rispettive comunità, illustrarne le finalità e definire i termini del bando in prossima pubblicazione. Occorrerà, poi, chiarire con la Regione le modalità gestionali del Distretto e la disponibilità economica a disposizione delle amministrazioni pubbliche per la gestione degli interventi strutturali e di sistema. Desidero ringraziare, infine, in primo luogo i colleghi che hanno riconosciuto al Comune di Telese la responsabilità del coordinamento, il Presidente Regionale di Confcommercio, dott. Pasquale Russo ed il Presidente Regionale di Confesercenti, dott. Vincenzo Schiavo, gli uffici tecnici e le strutture amministrative, il Segretario Generale del Comune di Telese, dott. Renato Iadanza che ha coordinato la parte amministrativa ed il dott. Daniele Marra che lo ha supportato nel procedimento ed ha elaborato, di concerto con gli uffici regionali, la Strategia di Sviluppo del Distretto Diffuso del Commercio Valle Telesina”.