Telese Terme, città Pet-Friendly: arriva l’area Fido-Park Lo annunciano il sindaco Giovanni Caporaso e l’assessore Marilia Alfano

Anche Telese avrà un’area sgambamento cani. Lo hanno annunciato il sindaco Giovanni Caporaso e l’assessore Marilia Alfano. Sorgerà nella rotonda Filangieri che si trova all’ingresso della città, nei pressi dell’area cimiteriale e sarà suddivisa in due sezioni, un per i cani di taglia medio-grande e l’altra per i cani di taglia piccola. Verrà dotata di giochi, fontanelle, cestini per la raccolta deiezioni e panchine.

“Come amante degli animali e come amministratore sono felice che il progetto si stia concretizzando – afferma Marilia Alfano -. Telese è una città Pet-Friendly e, in quanto tale, vuole dare la giusta risposta alle istanze di quanti ci avevano chiesto uno spazio per portare il proprio cane in sicurezza. L’area sarà recintata e prevede due accessi distinti. Insieme al sindaco abbiamo seguito il progetto e abbiamo pensato anche ad una gestione esterna che garantisca costante manutenzione e pulizia e una sanificazione periodica”.

Le aree di sgambamento per cani, anche note come Fido-Park o Dog-Park, in Italia si sono sviluppate a partire da 20 anni fa circa, inizialmente interessando le aree di servizio in autostrada grazie alla volontà dell’azienda autogrill. Dopodiché anche i comuni si sono attrezzati per creare delle zone ludiche per cani nei loro territori.

“In quest’area attrezzata i cani possono essere lasciati liberi di correre senza guinzaglio sotto la responsabilità dei proprietari e nel rispetto degli altri frequentatori – spiega il sindaco Giovanni Caporaso -. Grazie agli attrezzi inseriti all'interno, i cani possono giocare, muoversi e socializzare in piena tranquillità. Naturalmente bisognerà rispettare delle precise disposizioni contenute in una apposita regolamentazione che consentirà la migliore fruizione dell’area. Sono felice – conclude - che si realizzi un altro dei punti del nostro programma”.