Da mezzanotte interruzione idrica a Morcone, ecco le zone interessate Dalla mezzanotte di oggi fino alle 5.30 di domani, martedì 26 settembre

La Gesesa comunica che a seguito di avviso di interruzione della fornitura elettrica da parte di E-Distribuzione nella giornata di martedì 26 settembre, "saremo costretti ad eseguire una chiusura del Serbatoio Castello dalle ore 00:00 e fino alle ore 05:30, rispettivamente di questa notte lunedì 25 Settembre e la successiva notte di martedì 26 settembre, per assicurarne il corretto recupero di sufficienti volumi di compenso per poter garantire la normale erogazione idrica nelle ore diurne".

Le zone interessate saranno: tutto Centro Storico, zona Santa Lucia e zona Sant’Erasmo.

Gesesa ricorda che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da telefono fisso che da cellulare 800 51 17 17. Inoltre è possibile ricevere gli avvisi in tempo reale sul proprio cellulare registrandosi al canale Telegram di GESESA INFORMA.