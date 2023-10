Sant'Agata de Goti: dal 23 ottobre il trasporto scolastico Per gli studenti del plesso scolastico di Faggiano di Sant'Agata dei Goti

Avrà inizio il prossimo 23 ottobre (dal lunedì al venerdì, secondo il calendario scolastico fino al 31 maggio 2024, salvo proroghe) il servizio di Trasporto Scolastico per gli studenti del plesso scolastico di Faggiano di Sant'Agata dei Goti.

“Siamo felici, commenta l’assessore alle Politiche sociali Angelina Iannotta, di essere riusciti ad attivare il servizio di trasporto scolastico. Dopo tanti anni, sicuramente più di un quinquennio, riavremo lo scuolabus per una vasta e popolosa area del nostro territorio comunale, per la quale questo servizio sarà certamente essenziale, considerata anche la chiusura del plesso di San Silvestro e la conseguente necessità per diversi studenti e dunque per le loro famiglie di spostarsi proprio a Faggiano, nella maggior parte dei casi.

L’attivazione del trasporto, come da avviso di cui alla Determina Area Ammnistrativa n. 152/2023, era rivolto anche agli studenti del plesso di S. Anna, dove però le richieste sono risultate, purtroppo, inferiori al numero

minimo necessario per l’avvio del servizio”.

Sempre il 23 ottobre partirà il servizio di refezione scolastica per gli studenti delle scuole dell’infanzia degli istituti comprensivi n.1 e 2 e delle classi sperimentali della scuola primaria dell’Istituto comprensivo n.2. La grande novità di quest’anno è l’introduzione della procedura informatizzata che semplificherà la gestione del servizio sia per l’utenza, dunque per le famiglie degli studenti, sia per il personale scolastico per la comunicazione

del numero di pasti giornalieri.

“Un’innovazione, prosegue l’assessore Angelina Iannotta, frutto del solerte lavoro portato avanti in questi mesi dai preposti uffici dell’Area amministrativa, settore Pubblica istruzione e dal responsabile Dario Ciervo.

L’informatizzazione delle procedure di gestione del servizio mensa contribuisce in maniera significativa allo snellimento delle procedure e quindi ad una maggiore efficienza complessiva”.

“Come già avvenuto per altri servizi rivolti alle famiglie ed in particolare al mondo della scuola ed alla pubblica istruzione - dichiara il sindaco Salvatore Riccio - con un’azione amministrativa attenta e rispettosa delle esigenze dei cittadini stiamo garantendo e migliorando servizi di primaria importanza. La refezione, con le nuove procedure informatizzate e semplificate e la riattivazione del trasporto scolastico -almeno per una parte del territorio che per estensione richiedeva tale sostegno per lo spostamento della popolazione studentesca - sono azioni importanti e non scontate per i comuni medio-piccoli sempre più in difficoltà, soprattutto quando devono far fronte a difficili situazioni economico-finanziare- nate da procedure di dissesto - e allo stesso tempo garantire servizi essenziali alla popolazione. Con grande impegno e con un lavoro metodico ed attento stiamo riuscendo a

mantenere un equilibrio, consapevoli che la cittadinanza ha bisogno di un Ente locale pronto a cogliere le opportunità, capire le esigenze, progettare e proporre opere e servizi che rispettino requisiti di efficienza, efficacia ed economicità”.