Castelvenere: lettera di Papa Francesco per la comunità Al sindaco Di Santo la lettera dalla Città del Vaticano dopo udienza del 30 agosto

“Papa Francesco ringrazia e benedice la comunità di Castelvenere”. Lo comunica il sindaco, Alessandro Di Santo che rende noto di “aver ricevuto una lettera ufficiale dalla Città del Vaticano, a firma di monsignor Roberto Campisi, con la quale il Santo Padre, nell’apprezzare il 'devoto gesto' lo ringrazia 'per tali segni di affetto e, mentre auspica, ogni desiderato bene per le iniziative e gli impegni promossi dal sodalizio, invoca su di Lei e sui suoi collaboratori l’effusione dei doni celesti per l’intercessione di San Barbato (patrono di Castelvenere) di cuore imparte la Benedizione Apostolica che volentieri estende ai concittadini con particolare pensiero per i giovani artisti”.

E dal comune ricordano: “La lettera di ringraziamento fa seguito all’udienza del 30 agosto scorso a Roma con Papa Francesco quando il Centro di Educazione musicale Permanente di Castelvenere, con a capo Monica di Paola, insieme al Gonfalone del Comune e agli amministratori locali, fu protagonista di quella giornata accogliendo l’ingresso di Francesco nella sala 'Nervi' e suonando la marcia 'Note in allegria' di Fernando Francia. Al termine dell’udienza la delegazione di fedeli di Castelvenere fece anche omaggio al Santo Padre di un paniere contenente i migliori prodotti tipici della sua terra”.