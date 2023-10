Forza Italia Sannio: aderisce il consigliere Alfonso Di Cerbo Così il consigliere comunale al comune di Dugenta

“Il mio ingresso in Forza Italia è scaturito in seguito ad un ragionamento condiviso con tanti amici che insieme a me, Fabio Di Caprio e Pasquale Delle Donne, alle elezioni politiche del 2022 hanno sostenuto l’amico Francesco Maria Rubano quale candidato alla Camera dei Deputati". Così in una nota Alfonso Di Cerbo, consigliere comunale al Comune di Dugenta.

"Un sostegno - prosegue Alfonso Di Cerbo - che grazie al nostro impegno e quello di tantissimi cittadini ha consentito, nel comune di Dugenta, di raccogliere un consenso importante per il centro destra (566 voti pari al 44.39%) ed in particolare per Forza Italia (258 voti pari al 20.89), prima lista classificata non solo nella coalizione ma su tutte le altre sigle di partito presenti in quella competizione. Oggi si perfeziona, quindi, un percorso coerente a quanto posto in essere sul piano politico un anno fa. Questa scelta è compiuta anche nella consapevolezza di contribuire a rafforzare l’azione politica locale, rappresentando le istanze dei cittadini e le problematiche del territorio che sono convinto l’onorevole Rubano saprà sostenere con concretezza ed intelligenza".