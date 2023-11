Ristori Alta Velocità-Capacità Napoli-Bari, Di Cerbo: "Riunione proficua" Così il sindaco di Dugenta dopo la riunione a Napoli: "Ora attendiamo le risorse"

"E' stata una riunione prolifica, quella che si è svolta oggi a Napoli e che si è chiusa con un accordo sui criteri tecnico-aritmetici per i ristori connessi all'Alta Velocità-Capacità Napoli-Bari. Ora attendiamo le risorse mettendoci già al lavoro per le opere di mitigazione nei nostri comuni". Così il sindaco di Dugenta Clemente Di Cerbo intervenuto in una nota "a nome dei sindaci di Melizzano, Amorosi, Telese Terme, Guardia Sanframondi, Castelvenere, San Lorenzo Maggiore, Paduli e Solopaca che hanno partecipato al vertice odierno presso l'auditorium del Centro direzionale".

"Un ringraziamento, che ha ribadito nel corso dell'incontro al sindaco Clemente Mastella e all'amministrazione comunale di Benevento, che era rappresentata oggi dal vicesindaco Francesco De Pierro. La lungimirante intuizione del sindaco Mastella di rinunciare a favore degli altri Comuni sanniti, per una forma di cooperazione costruttiva e solidale ed elogiata pubblicamente da Luca Cascone, permette ai Comuni sanniti di recuperare risorse aggiuntive cruciali per preservare anche lo straordinario patrimonio vitivinicolo della zona".

"Ringraziamo - conclude Di Cerbo - il presidente della Commissione Trasporti del Consiglio regionale della Campania Luca Cascone e il delegato del presidente De Luca per l’Alta Capacità Napoli-Bari Fernando Errico per l'intelligente gestione di questa importante fase decisoria".