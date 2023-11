Questa sera interruzione idrica a Sant'Agata de' Goti Ecco le zone interessate

Gesesa comunica che a causa di un guasto in rete, che impedisce il corretto riempimento del Serbatoio Santa Croce, questa sera 9 novembre 2023 eseguirà una chiusura notturna dalle 22 fino alle 6 di domani 10 novembre 2023 per consentire di recuperare un adeguato livello di riempimento che ci consentirà di fornire una corretta erogazione del servizio nelle ore diurne di domani 10 novembre.

Le zone interessate sono: Santa Croce, Longano, Discendente Santa Croce Chioppepe, Restinola,Cesco di Nece, Tassoni, Parte di via Pennino, Pozzilli e Mascone .

Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da telefono fisso che da cellulare 800 51 17 17.