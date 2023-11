San Salvatore Telesino: istituito il Forum del giovani Nella seduta di ieri del consiglio comunale

Nell'ultima seduta del Consiglio Comunale di San Salvatore Telesino, in programma ieri presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale di Via Gioia, tra le varie trattazioni all’ordine del giorno i si è discusso anche dell’istituzione del Forum dei Giovani e l’approvazione della disciplina e ordinamento.

“…anche a San Salvatore Telesino dobbiamo rendere operativo il nuovo regolamento di disciplina del Forum dei Giovani. E’ un provvedimento necessario in attuazione della Carta Europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale, del “LIBRO BIANCO della Commissione Europea: un nuovo impulso per la

gioventù europea” e per dare risposta alla Risoluzione del Consiglio d’Europa (obiettivi comuni sulla partecipazione e informazione dei giovani )…” Ha esordito in assemblea il Consigliere Delegato alle Politiche Giovanili Stefano Avitabile.

“Il Forum dei Giovani va inteso quale organismo di partecipazione che si propone di avvicinare i giovani alle Istituzioni e viceversa le Istituzioni al mondo dei giovani.” – “Già nel 2008 l’Amministrazione Creta ha deliberato in merito al regolamento del forum comunale e delle aggregazioni giovanili, ma a distanza di 15 anni è cambiata

la normativa; la nostra nuova Amministrazione, Noi Consiglieri di maggioranza, insieme al Sindaco, abbiamo redatto il nuovo regolamento”. Continua Stefano Avitabile "in questo modo vengano offerte ai giovani sansalvatoresi le possibilità di fare esperienza in modo concreto della vita politica. Tuttavia la partecipazione dei

giovani non ha l’unica finalità di formare dei cittadini attivi o costruire una democrazia per il futuro. Perché la partecipazione abbia un vero senso, è indispensabile che i giovani possano esercitare fin da ora un’influenza sulle decisioni e sulle attività, e non procastinarle ad una fase successiva della loro vita” e chiude “…ogni politica e ogni attività di promozione della partecipazione dei giovani deve accertarsi che esista un ambiente culturale rispettoso dei giovani e deve tener conto delle loro diversità, delle loro esigenze, delle loro specifiche situazioni e delle loro aspirazioni. Con questo criterio è stato redatto il nuovo regolamento comunale per la

disciplina del Forum dei Giovani…”.

L’intero Consiglio Comunale di San Salvatore Telesino ha votato a favore dell’approvazione del nuovo Regolamento del Forum dei Giovani.