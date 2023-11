La Pro Loco Generoso Papa di Arpaise a sostegno dell'AIL Benevento Prenotazioni aperte per la vendita delle Stelle di Natale

Come ogni anno, anche quest'anno, la Pro Loco Generoso Papa di Arpaise, è a sostegno dell'A.I.L. Benevento ODV "Stefania Mottola" ( Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma). In questa campagna nazionale che vedrà tutte le sedi AIL, scenderà in Piazza l'8-9-10 dicembre prossimi in tutte le Piazze della Città e dei Comuni della Provincia di Benevento, con i propri volontari e sostenitori, anche la Pro Loco Generoso Papa vuole dare il suo contributo per promuove e sostenere la ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma, perché ogni malato di leucemia ha la sua buona stella.

"Ci troverete - spiegano - domenica 10 dicembre alle 10 nella Piazza della Chiesa Beata Vergine Maria, San Rocco e San Sebastiano in Arpaise e alle 11 nella Piazza del Santuario dei Santi Medici Cosma e Damiano in Terranova Frazione di Arpaise.

La Pro Loco da diverse settimane ha aperto la campagna di prenotazione per l'acquisto della Stella di Natale Ail, i Braccialetti Cruciani per Ail, il Panesillo Panettone solidale per Ail, i Torroncini Borrillo per Ail, per info su costi, modelli dei braccialetti ecc, è possibile prenotare alla Pro Loco Generoso Papa di Arpaise anche su whatsapp al numero 08241747241, oppure al volontario e socio Pro Loco, Giovanni Russo numero 3472376409, il ricavato al termine della vendita sarà interamente devoluto all'Ail Benevento ODV "Stefania Mottola".

"Far parte dell'Ail Benevento e dare il mio contributo a titolo volontario e gratuito - scrive Giovanni Russo - soprattutto nei due momenti dell'anno Pasqua e Natale, che sono i periodi maggiori di festa ma possibili di sconforto per le persone che soffrono di queste malattie, è un qualcosa di unico, bello, emozionante, commovente ed entusiasmante, perché grazie alle donazioni dei cittadini, alla solidarietà, alla ricerca scientifica, ma ancor di più grazie a tutti i volontari che sono accanto alle famiglie ogni giorno, anno dopo anno, è importante non far perdere la speranza e stare accanto alle persone proprio in questi momenti di festa, facendo sentire la nostra presenza, il nostro contributo, la nostra vicinanza, non girandosi dall'altra parte, ma essendo sempre accanto a chi soffre e come ci invita il nostro Arcivescovo di Benevento Monsignor Felice Accrocca, a fare della propria vita un dono, un dono per gli altri, un servizio per la comunità, per il fratello e la sorella, per il prossimo".